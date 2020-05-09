شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي يتحدث عن جهود دولة الإمارات في مكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 9 مايو 2020 قال مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حميد راشد الشامسي، لا يوجد حالياً أي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، إلا أن ما تم اعلانه مؤخرا في مركز أبو ظبي للخلايا الجذعية يبعث الأمل بأن تكون دولة الامارات سباقة في اكتشاف علاج مبتكر وواعد لفيروس كورونا باستخدام الخلايا الجذعية. Advertisements وأَضاف الشامسي في تصريحات خاصة وفقا لــ"اليمن العربي": وقد قام بتطوير هذا العلاج فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ويتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها ومنحت براءة الاختراع لـهذه الطريقة المبتكرة.

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