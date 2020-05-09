روسيا تسجل 104 وفيات و10817 إصابة جديدة بكورونا

السبت 9 مايو 2020

لليوم السابع على التوالي، سجلت روسيا أكثر من 10 آلاف إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد السبت، ليصل المجموع إلى ما يقرب من 200 ألف إصابة.



وقالت السلطات إن عدد الإصابات في أكبر دولة في العالم بلغ 198 ألفا و676 إصابة مثبتة، بما في ذلك 10817 إصابة سُجلت خلال 24 ساعة.

وروسيا هي خامس أكثر الدول تضرراً من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

ومع تسجيل 1827 وفاة، بما في ذلك 104 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، يظل عدد الوفيات منخفضاً مقارنة بجميع هذه البلدان وغيرها في أوروبا مثل فرنسا أو حتى ألمانيا.

Advertisements

ولا تعزو السلطات الروسية الزيادة في عدد الإصابات الأسبوع الماضي إلى تسارع تفشي المرض وإنما إلى ازدياد عدد اختبارات الكشف عن الفيروس التي بلغت 5,2 ملايين اختبار وفقاً لأرقام السبت. وهذا يفسر أيضا انخفاض معدل الوفيات.

والهدف من توسيع اختبارات الكشف هو تعقب الحالات التي لا تظهر عليها أعراض وتلك الخفيفة من كوفيد-19 والتي لا يتم احتسابها بالضرورة في بلدان أخرى بسبب عدم توفر الاختبارات.

لكن البعض في روسيا يشككون في هذا التفسير وبصحة أرقام الوفيات.

ومُددت حتى 31 مايو، تدابير العزل في موسكو حيث يتركز الوباء، حيث سُجلت 104 آلاف و189 إصابة و1010 وفيات.