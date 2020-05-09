شكرا لقرائتكم خبر عن وسط توترات «كورونا» .. أمريكا تشدد قيود تأشيرات الصحفيين الصينيين والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الولايات المتحدة قواعد جديدة تشدد إرشادات منح تأشيرات للصحفيين الصينيين قائلة إن ذلك رد على طريقة معاملة الصحفيين الأمريكيين في الصين في تحول يأتي وسط توترات بين البلدين بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية.

وستسري القواعد الجديدة يوم الاثنين وستقصر تأشيرات الصحفيين الصينيين على فترة 90 يوما مع وجود خيار للتجديد. ومثل هذه التأشيرات تكون عادة مفتوحة ولا تحتاج لتمديدها ما لم ينتقل الموظف لشركة مختلفة. وتبادلت الولايات المتحدة والصين سلسلة من الإجراءات الانتقامية التي تتعلق بالصحفيين في الأشهر الأخيرة.

ففي مارس طردت الصين صحفيين أمريكيين من ثلاث صحف أمريكية بعد شهر من إعلان الولايات المتحدة إنها ستبدأ في معاملة خمس وسائل إعلام تديرها الدولة في الصين لها نشاط في الولايات المتحدة بنفس طريقة معاملة السفارات الأجنبية. وبعد يوم من الحكم الأمريكي على المؤسسات الصينية التي تديرها الدولة طردت بكين ثلاثة مراسلين لصحيفة وول ستريت جورنال اثنان منهم أمريكيان والآخر استرالي عقب نشر عمود رأي نددت به الصين بوصفه عنصريا. وبإصدار القواعد الجديدة يوم الجمعة أشارت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى ما وصفته ”بقمع (الصين) للصحافة المستقلة“.