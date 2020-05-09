شكرا لقرائتكم خبر عن 112 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 112 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 3224 حالة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الوفيات بلغ 17 حالة وفاة ، مشيرة إلى أن 1068 حالة قد تماثلت للشفاء.

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