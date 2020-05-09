عدنان درجال: استثمار الشباب هدفنا الاول

رياضة 2020-05-09 | 12:07 المصدر: 215 مشاهدة اكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، ان الاستثمار الافضل والاكثر جدوى في العالم هو الاستثمار في الانسان كقيمة عليا لبناء المجتمعات وازدهارها وهو الاضمن لكل بلد متحضر ينشد المستقبل.



واطلع درجال، وفقاً للبيان، على "وجهة نظر المستثمر الذي حضر اللقاء بوجود مدير المنتدى وممثلي الشباب والاهالي واستمع لوجهات نظرهم فيما يخص تفعيل الانشطة وقال درجال خلال زيارته لمنتدى شباب الفاروق في بغداد الكرخ، بحسب بيان للوزارة، ان "الهدف من وجودنا اليوم هو الاستماع لآراء الرياضيين والشباب والاهالي ومراجعة العقد الاستثماري في المنتدى الذي توقف نتيجة مناشدات سابقة ، مبينا ان الهدف الاول للوزارة هو إحتضان الشباب وتنمية مواهبهم وتطويرها بالشكل الامثل الذي يلبي طموحنا، وليس الاستثمار لتنمية الموارد المالية مع انها احيانا تحقق الهدف المشترك وفق الرؤى الاقتصادية الحديثة".واطلع درجال، وفقاً للبيان، على "وجهة نظر المستثمر الذي حضر اللقاء بوجود مدير المنتدى وممثلي الشباب والاهالي واستمع لوجهات نظرهم فيما يخص تفعيل الانشطة الرياضية والفنية والعلمية في المنتدى والمبادرات التي تخص العمل"، مؤكدا ان "جميع الاراء الايجابية التي تنمي واقع العمل الشبابي سيتم الاخذ بها واعتمادها بمرونة تامة لتحقيق رغبات شبابنا المبدع". المحرر: محمد خليل

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