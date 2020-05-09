صحة النجف تعلن شفاء حالتين مصابتين بفيروس كورونا

أعلنت دائرة صحة النجف، السبت، عن تماثل حالتين مصابتين بفيروس كورونا الشفاء وخروجهما من المستشفى. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "شخصين مصابين بفيروس كورونا تعافيا وغادرا مستشفى الحكيم العام". وأضافت، أن "المريضة التي تم علاجها بالبلازما اكتسبت الشفاء وغادرت المستشفى بصحة جيدة".

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