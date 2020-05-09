اعلنت دائرة صحة الكرخ، السبت، عن شفاء 11 مصابا بكورونا في بغداد بينهم طيار روسي.

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "11 مريضاً بفايروس كورونا في جانب الكرخ من بغداد تماثلوا للشفاء التام".

واضاف ان "10 منهم من مستشفى الفرات العام وطيار روسي من مستشفى الكرخ العام"، مشيرا الى ان "الجميع غادروا المستشفيين".