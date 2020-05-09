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شفاء 11 مصابا بكورونا في بغداد بينهم طيار روسي

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اعلنت دائرة صحة الكرخ، السبت، عن شفاء 11 مصابا بكورونا في بغداد بينهم طيار روسي.

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "11 مريضاً بفايروس في جانب الكرخ من بغداد تماثلوا للشفاء التام".

 

واضاف ان "10 منهم من مستشفى الفرات العام وطيار روسي من مستشفى الكرخ العام"، مشيرا الى ان "الجميع غادروا المستشفيين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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