شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة أبوظبي تطلق مركز متنقل لفحص كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أطلقت شرطة ابوظبي مركز متنقل لفحص فيروس كورونا "COVID-19” بالشراكة مع دائرة الصحة - أبوظبي، لدعم الاجراءات الاحترازية التي تنفذها الجهات المختصة للتعامل مع جائحة كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

Advertisements وأكد العميد خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة ابوظبي ضرورة تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات بما يعزز قدراتنا لحماية مجتمعنا من خلال العمل المشترك مع شركاءنا، للحفاظ على مكتسيات الوطن واستدامة أمنه وأمانه. وأوضح أن إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات ستقوم بعملية البحث والتقصي عن الحالات حسب منهجية العمل المعتمدة. وذكرت المقدم ثريا علي الهاشمي مدير إدارة الخدمات الطبية أن المركز المتنقل يضم عيادتين وكادر طبي وإداري من إدارة الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي ودائرة الصحة وبعمل بتناغم وكفاءة عالية لتعزيز جهود الدولة في التصدي لفيروس كوروناالمستجد.

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