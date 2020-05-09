شكرا لقرائتكم شيكو للعربية.نت: سعيد بنجاح "اللعبة".. وانتظروا الجزء الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ثلاثون عاما قضاها الثنائي "وسيم" و"مازو" في التنافس مع بعضهما البعض، دون أن يضعا اعتبارا لمن حولهما، ما تسبب لهما في عدة كوارث وأزمات، حتى وقّعا على تعهد بعدم اللعب مجددا.

هكذا تأتي بداية أحداث مسلسل "اللعبة" الذي يتقاسم بطولته شيكو وهشام ماجد، ويعرض في شهر رمضان عبر شاشة "MBC مصر"، بعد أن عُرض قبل رمضان عبر منصة "شاهد VIP".

وفي مقابلة مع "العربية.نت" تحدث بطل المسلسل شيكو عن كواليس العمل، مؤكدا أن المسلسل كان من المقرر عرضه في شهر رمضان الماضي، قبل أن تحدث بعض التغييرات في خرائط القنوات الفضائية.

شيكو وهشام ماجد من مسلسل اللعبة

وقتها تم إبلاغهما بالأمر، قبل انتهاء تصوير المسلسل بـ10 أيام، وشعرا بالحزن والغضب، فقررا إيقاف التصوير، ليعودا في أغسطس الماضي ويستكملا تصوير المتبقي كي يصبح العمل جاهزا للعرض في شهر رمضان الجاري.

وحينما كانا يشاركان في تقديم عمل مسرحي بالمملكة العربية السعودية، فوجئا أنه تقرر عرض المسلسل عبر منصة "شاهد"، وكانا يرغبان في أن يُعرض العمل تلفزيونيا في البداية رغم إيمانهما بأهمية المنصات الرقمية.

شيكو في المسلسل

لتحدث بعدها المفاجأة حينما عادا لمصر وفوجئا أن الجميع يشيد بالمسلسل، وهناك من انتهى من مشاهدة الحلقات في أيام قليلة للغاية، وبعد عودتهما للسعودية مرة أخرى لعرض المسرحية وجدا الجمهور يناديهما بشخصياتهما في المسلسل.

ذلك الأمر الذي أدركا منه أن نجاح المسلسل وصل إلى الوطن العربي بأكمله، كما أن أزمة فيروس كورونا، ساهمت في مشاهدة العمل بصورة أكبر بعد التزام الجمهور بالجلوس في المنازل، وهو ما أتاح لهم فرصة مشاهدة المسلسل.

كما أوضح شيكو أن المسلسل لاقى نجاحا كبيرا خلال عرضه التلفزيوني في شهر رمضان، وهو ما جعلهما يدركان أن ما كانا يشعران به من حزن في البداية كان أمرا خاطئا، خاصة وأن كل الظروف ساعدت في نجاح كبير للمسلسل، قائلا "ربنا كان مرتبها إن المسلسل يتشاف كويس".

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من كواليس المسلسل

وكشف شيكو عن تأثير المسلسل على من شاهدوه، حيث أخبره البعض أن أبناءهم قرروا عمل تحديات مع بعضهم البعض استنادا لما يدور في المسلسل.

المسلسل يهدف للضحك

بطل فيلم "سمير وشهير وبهير" أكد أنه، رفقة هشام ماجد، يقومان بوضع الفكرة الرئيسية لأعمالهما، قبل أن تشترك ورشة الكتابة في إعداد السيناريو بحضور جميع العناصر الفنية، وهو ما يساهم في نجاح العمل.

من كواليس المسلسل

وفيما يخص شخصية "وسيم الصريطي" التي قدمها في المسلسل، أكد أنه كان يرغب في أن تظهر الشخصية بشكل سمج للغاية، من خلال مظهره وملابسه والتناقضات التي يعيشها في علاقته بزوجته داخل المنزل وفي العمل.

وأشار إلى كونه يحب التفاصيل للغاية، ولا يرغب في أن يتحدث بنبرة صوت مختلفة، ولكن أن تظهر الشخصية التي يلعبها بشكل مرسوم بدقة فيما يشبه الكرتون، حتى تترك انطباعا خاصا لدى المشاهد، معتبرا أن العمل هدفه الأساسي الضحك، دون النظر إلى وجود رسالة خاصة.

وكشف عن مفاجأة تتعلق بتحضيرهم لجزء ثاني من المسلسل، حيث يجتمعان من حين لآخر كي يضعا الخطوط الرئيسية الخاصة بالجزء الثاني، خاصة وأن الأحداث تسمح بوجود جزء جديد.

شيكو

"البرنس" جيد وفخور بـ"الاختيار"

وحول الأعمال التي يتابعها في شهر رمضان، أكد شيكو أنه لا يجد وقتا من أجل متابعة الأعمال، ولكنه عبّر عن إعجابه بمسلسل "البرنس" لمحمد رمضان، كما أكد أنه فخور بمسلسل "الاختيار" لأمير كرارة مشيدا بجميع المشاركين فيه.

إلا أنه شدد على أن موسم رمضان الحالي استثنائي، في ظل الظروف الصعبة للعمل بسبب أزمة كورونا، مؤكدا أن هناك بعض الأعمال التي كانت ترغب في تقديم مشاهد بشكل معين ولم تتمكن من ذلك بسبب الإجراءات الاحترازية، كما أن هناك مشاهد خارجية لم يتم تصويرها، وبعض الممثلين كبار السن كانوا يخشون من المشاركة في مشاهد بسبب أزمة الفيروس المستجد.

أفيش مسلسل اللعبة

يوميات الحظر

وحول ما يقوم به شيكو في الفترة الخاصة بالحظر، كشف الفنان المصري عن كونه مر بتجربة غريبة حيث كان يستيقظ في السابعة صباحا ويقوم بترتيب منزله ويمارس بعض الأنشطة، لكنه شعر بعدها بالملل، فعاد للاستيقاظ متأخرا، كما يلتقي بجيرانه كريم محمود عبد العزيز ومحمد محمود عبدالعزيز، ليقوموا بتصوير بعض مقاطع الفيديو وعرضها عبر "تيك توك".