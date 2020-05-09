باكستان: مئات العائدين من الشرق الأوسط ثبُتت إصابتهم بكورونا

أعلنت باكستان الجمعة أنّ مئات من مواطنيها العائدين من الشرق الأوسط قد ثبُتت إصابتهم بفيروس كورونا عند رجوعهم إلى البلاد.
وقال رئيس حكومة إقليم السند مراد علي شاه في مؤتمر صحافي إنّ من بين 2069 شخصاً أعيدوا حتّى الآن إلى السند، هناك 516 ثبتت إصابتهم بكوفيد-19.
أمّا في إقليم خيبر بختونخوا الشمالي الغربي، فتمّ إحصاء 211 مصاباً من أصل زهاء 1600 شخص عادوا من الخارج، حسب ما قال مسؤول كبير لوكالة فرانس برس.
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