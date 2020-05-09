شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تعديلات قانون رسوم موارد الدولة لا تؤثر على المواطن البسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن مشروع تعديل فرض رسوم تنمية موارد الدولة لا يتعارض مع صالح المواطن، ولا يمثل عبأ عليه، موضحا أنه ما جاء بالتشريع مقبول اجتماعيا وليس له أثر تضخمى أو تبعات على المواطن البسيط .

وشدد عضو مجلس النواب على أن التعديلات لن تحل عجز الإيرادات، لكنها محاولة لتقليل كم العجز والفجوة بين الإيرادات والمصروفات ، مشيرا إلى أن معظم هذه الرسوم لا تتماس مع المواطن البسيط خاصة وأن ما تم فرضه لا يقترب من احتياجاته اليومية .

وأوضح أن الأمر الوحيد الذى كان عليه تحفظ هو فرض رسوم على البنزين والسولار، وبتأكيد وزير المالية لن يكون هناك عبأ جديد على المواطن وستعتمد على أسلوب محاسبى بين الوزارة ووزارة البترول ولن يكون هناك زيادة فى الأسعار .

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وكان مجلس النواب قد وافق، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.