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علم موقع “اليوم 24” أن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أعفى مراد الغراد، مدير مستشفى القصر الكبير، اليوم الجمعة، وكلف شوقي أميران، مدير مستشفى للامريم بالعرائش، بالقيام بمهامه بالنيابة.
وتضاربت الأنباء حول إعفاء مراد الغراد، إذ رجحت مصادر مسؤولة لـ”اليوم 24″ أن سبب ذلك راجع إلى مشاكل بينه، والمندوب الإقليمي للصحة في العرائش، فيما يخص طريقة تسيير، وتدبير المستشفى.
واستغربت مصادر طبية أخرى قرار الاعفاء، مفندة أن يكون الأمر له علاقة بسوء تسيير المستشفى، ومؤكدة أنه منذ تعيين الغراد، في شهر أكتوبر الماضي، عمل الأخير على ضبط المستشفى، وتجويد خدماته وفق الإمكانيات المتوفرة، خصوصا في ظل جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يعفي مدير مستشفى القصر الكبير من مهامه وتضارب الأنباء حول أسباب الإعفاء- وثيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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