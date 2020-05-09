الشوبي يثني على أسماء مغربية نالت رضاه في الدراما الرمضانية

أثنى الممثل، محمد الشوبي، على أسماء ممثلين مغاربة، أبدعوا في مسلسلات السباق الرمضاني الحالي، حسب وجهة نظره، منهم أسماء شابة، وأخرى متمرسة، ولها حضور طويل في الساحة.

وتعددت تدوينات الشوبي الفايسبوكية، في الأيام الماضية، من بينها تلك التي أثنى فيها على الاسم البارز في الدراما المغربية، محمد خيي، لدوره في مسلسل “سلامات أبو البنات” على قناة Mbc5.

ونال الفنان الشاب، هاشم البسطاوي، ابن الراحل محمد البسطاوي ثناء، وإشادة من الشوبي، واعتبره مبدعا في كل الشخصيات، التي يتقمصها، وهو الآخر شارك هذه السنة في مسلسل “سلامات أبو البنات”.

وأعجب الشوبي بأسماء نسائية كثيرة، ونشر لائحة تضم 10 منها، قال إنها نالت إعجابه في أدوارها في مختلف المسلسلات في دراما رمضان اليومية، وهن سعدية لديب، ونورة الصقلي، وفاطمة خير، وهدى صدقي، وحسنة طمطاوي، وفاطمة قنبوع، وسندية تاج الدين، وهاجر المصدق، ونادية كوندا، وسعيدة باعدي، وسناء العلوي، وهاجر گريگع، وخلود البطيوي، ونادية آيت، ومنال أمين، ومريم بكوش، وجيهان كيداري، وغيثة بنحيون، وسلمى صلاح الدين، وهند بنجبارة، وخديجة زروال، وسناء بحاج.

وقال الشوبي عن الأسماء النسوية: “كلهن على اختلاف مستوياتهن، وأدوارهن منحننا فرجة، حسب مقدوراتهن، منهن المتألقات المجربات، ومنهن من اجتهدن رغم ضعف كتابة شخصياتهن، ومنهن من تمكن من مسايرة العمل باجتهاد ملحوظ” .