شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مركز الملك سلمان يوزع سلال غذائية للنازحين في مأرب والان مع التفاصيل

السبت 9 مايو 2020 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 390 سلة غذائية رمضانية، تزن 28 طنًا و860 كيلو غراماً، للنازحين من الخانق ونهم إلى مدينة مأرب والتي استفاد منها 208 أسر، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements كما وزع المركز ، 640 حقيبة إيوائية للنازحين في مناطق حيران وعبسو حرض وبني حسن والدير والسادة الظهر والملاصية والحجافية وبني حسين وحرض الغرزه والعتنه المحاذية لمحافظة صعدة، والتي استفاد منها 3,191 فرد.

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