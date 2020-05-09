شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تطلق مركز متنقل لفحص كورونا والان مع التفاصيل

السبت 9 مايو 2020 أطلقت شرطة ابوظبي مركز متنقل لفحص فيروس كورونا "COVID-19” بالشراكة مع دائرة الصحة - أبوظبي، لدعم الاجراءات الاحترازية التي تنفذها الجهات المختصة للتعامل مع جائحة كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

وأكد العميد خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة ابوظبي ضرورة تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات بما يعزز قدراتنا لحماية مجتمعنا من خلال العمل المشترك مع شركاءنا، للحفاظ على مكتسيات الوطن واستدامة أمنه وأمانه. Advertisements وأوضح أن إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات ستقوم بعملية البحث والتقصي عن الحالات حسب منهجية العمل المعتمدة. وذكرت المقدم ثريا علي الهاشمي مدير إدارة الخدمات الطبية أن المركز المتنقل يضم عيادتين وكادر طبي وإداري من إدارة الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي ودائرة الصحة وبعمل بتناغم وكفاءة عالية لتعزيز جهود الدولة في التصدي لفيروس كوروناالمستجد.

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