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ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في سلطنة عمان إلى 17 حالة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 9 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 17 حالة .

 

وقالت الوزارة ، في بيان على موقعها الالكتروني اليوم ، إن الوفاة لمواطنة تبلغ من العمر 80 عاما.

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وأشارت إلى تسجيل 112 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات  إلى 3224 حالة، مشيرة إلى تماثل 1068 مصابا للشفاء .

 

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .

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