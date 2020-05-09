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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في سلطنة عمان إلى 17 حالة والان مع التفاصيل
السبت 9 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 17 حالة .
وقالت الوزارة ، في بيان على موقعها الالكتروني اليوم ، إن الوفاة لمواطنة تبلغ من العمر 80 عاما.
وأشارت إلى تسجيل 112 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 3224 حالة، مشيرة إلى تماثل 1068 مصابا للشفاء .
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .
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