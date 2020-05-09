حميد راشد الشامسي يكشف ما قامت به الإمارات منذ بداية أزمة كورونا ودورها الانساني في العالم

السبت 9 مايو 2020

تحدث مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حميد راشد الشامسي، حول ما قامت به الإمارات منذ بداية أزمة فيروس كورنا ودورها الانساني في العالم حتي الآن.



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وقال الشامسي في حوار خاص وفقا ل "اليمن العربي"، تمثلت أوضح وأثقل رسائل القوة " الناعمة " التي ميزت جهود الإمارات في التكافل الإنساني والاقتصادي، في وصول قوافل المساعدت إلى شعوب عدة حول العالم دون النظر إلى المواقف السياسية لدولها، وذلك انطلاقا من أن يد العون والغوث تشمل الجميع، وهذه بالضبط واحدة من رسائل العطاء والتسامح والسلام التي كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، زرع بذرتها في الصحراء المباركة فأثمرت نهجاً رعته من بعده القيادة الرشيدة وعززته حتى أصبح ثقافة وطنية وسلوكاً اجتماعيا.

فقد وصلت مساعدات الإمارات الإنسانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إلى 24 دولة في جميع قارات العالم، حيث بلغ إجمالي هذه المساعدات حتى الآن 260 طناً من المواد والمستلزمات الطبية لإغاثة 260 ألف شخص من العاملين في الرعاية الطبية، فضلاً عن أنها أجْلت 2155 فرداً من رعايا دول عربية وأجنبية كانوا عالقين في مدينة ووهان الصينية، ووفرت لهم الإقامة والرعاية في المدينة الإنسانية في أبوظبي إلى حين نقلتهم إلى بلدانهم بعد أن تثبتت من خلوهم من المرض.