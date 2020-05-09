الرئيس الامريكي: تفشي وباء كورونا سينتهي بدون لقاح

السبت 9 مايو 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن تفشي فيروس كورونا المستجد سينتهي حتى بدون التوصل للقاح.



وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي حول تطورات مكافحة الفيروس، أنه يشعر بالرضا إزاء الإجراءات الاحترازية داخل مبنى البيت الأبيض ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة قد تبلغ حوالي 95 ألف شخص.

من جانبه، قال كبير موظفي البيت الأبيض: إن بعض الأشخاص الذي يعملون مع ترامب عن قرب سيرتدون أقنعة طبية ضد فيروس كورونا.

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وفي وقت سابق الجمعة، أعلن البيت الأبيض إصابة أحد مساعدي نائب الرئيس الأمريكي بالفيروس.

وأكد البيت الأبيض أن اختبار الكشف عن فيروس كورونا أظهر أن أحد الموظفين في مكتب مايك بينس، مصاب بالفيروس التاجي.

وكانت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن مساعدا لنائب الرئيس أظهر فحصه نتيجة إيجابية لكورونا.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان البيت الأبيض عن تشخيص إصابة أحد عناصر قوة النخبة العسكرية المرتبطة بالبيت الأبيض بفيروس كورونا.