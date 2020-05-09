ماذا قال "بوتين" في عيد النصر؟

السبت 9 مايو 2020

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن بلاده "لا تقهر" حين تكون موحدة.



وجاءت كلمة بوتين خلال إحياء الذكرى الـ75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في مراسم متواضعة هذا العام في ظل الحجر المنزلي المفروض في روسيا لمكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

قال الرئيس الروسي - في كلمة تلفزيونية مقتضبة ألقاها أمام شعلة الجندي المجهول قرب الكرملين - "نعلم ولدينا إيمان ثابت بأننا لا نقهر حين نكون موحدين".

ووعد بوتين مرة أخرى بالاحتفال "بالشكل المناسب" بهذه المناسبة في وقت لاحق.

كما كرّم، ذكرى القتلى السوفيات الذين قضوا في الحرب العالمية الثانية وعددهم حوالى 27 مليونا، وأشاد بقدامى المقاتلين فيها.

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وقال "إنهم أنقذوا الوطن وحياة الأجيال الصاعدة، حرروا أوروبا ودافعوا عن العالم.. مقاتلونا القدامى قاتلوا من أجل الحياة ضد الموت، تضامنهم وتصميمهم سيبقيان نموذجا لنا إلى الأبد".

وتابع "ننحني أمام ذكرى الذين لم يعودوا من الحرب" قبل لزوم دقيقة صمت.

وبعد كلمته القصيرة، انحنى أمام شعلة الجندي المجهول عند أسفل جدران الكرملين الحمراء ووضع إكليلا من الورود الحمراء.

ووقف من حول بوتين جنود ببزاتهم الاحتفالية على مسافة من الرئيس الذي يلزم منذ عدة أسابيع مقره بضاحية موسكو.

وكانت روسيا ألغت العرض العسكري السنوي للاحتفال بـ "يوم النصر" الذي كان مقررا في الساحة الحمراء بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجلت روسيا 10,817 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، لتقترب من نحو 200 ألف إصابة، بالإضافة إلى أكثر من 1800 حالة وفاة.