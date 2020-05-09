شكرا لقرائتكم خبر عن "المشتركة" ترد على مصادر نيران حوثية في الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل

السبت 9 مايو 2020 تمكنت القوات المشتركة، في وقت متأخر من مساء أمس، من إخماد مصادر نيران في مواقع تتمركز فيها عناصر حوثية وجهتها نحو مساكن ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة الساحلية.

Advertisements وذكرت مصادر ميدانية، أن عناصر المليشيا الموالية لإيران استهدفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في المديرية بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23، وبقذائف آر بي جي وبالأسلحة المتوسطة عيار 14,5. وتابعت إن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية بالأسلحة المناسبة بعد أن حددت مصدرها وتمكنت من إخمادها بضربات مركزة

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