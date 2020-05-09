شكرا لقرائتكم خبر عن 209 آلاف حالة إصابة بكورونا في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا 209444 حالة إصابة بفيروس كورونا ، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء. وبلغ عدد الوفيات في فرنسا 26233، فيما تعافى 55893، من مرض كوفيد19-، الناجم عن فيروس كورونا. ومر حوالي 15 أسبوعا منذ تسجيل أول إصابة في فرنسا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السب

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