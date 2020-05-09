شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تستأنف رحلات الطيران الاثنين القادم والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت سلطات الطيران المدني الفلبينية أن مطار مانيلا الدولي سوف يسمح باستئناف استقبال رحلات الطيران المؤجرة ( الشارتر)والتجارية الدولية في أيام محددة اعتبارا من بعد غد الاثنين. وقالت هيئة الطيران المدني في بيان،اوردته وكالة بلومبرج اليوم السبت، أنه سوف يتم السماح لرحلات الطيران المؤجرة الدولية القادمة من الخارج بالهبوط في مطار نينوي اكينو يومى الاثنين والخميس،بينما سوف يتم السماح للرحلات التجارية بالهبوط في الأيام الأخرى من الأسبوع. وسوف يستمر العمل بهذا الجدول لمدة شهر ، حتى العاشر من شهر يونيو.

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