شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة تسجل 753 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم إنها سجلت 753 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 22460. وأضافت الوزارة في بيان أن الغالبية العظمى للإصابات الجديدة بين عمال مهاجرين يعيشون في مدن سكنية خاصة بهم.

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