شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تعتزم ألمانيا حظر إضافة السكر إلى مشروبات الأطفال؟ والان نبدء بالتفاصيل

تعتزم ألمانيا حظر إضافة سكر إلى مشروبات الأعشاب الخاصة بالرضع والأطفال في المستقبل، وإضافة إرشادات جديدة على عبوات التغليف. ومن المقرر أن تطرح وزيرة الأغذية الألمانية، يوليا كلوكنر، مرسوما ينص على ذلك للنقاش الأسبوع المقبل في مجلس الولايات (بوندسرات).

وينص المرسوم على أنه لا يجب إضافة أي سكر أو مكونات تحلية أخرى مثل العسل أو خلاصة الشعير أو العصائر المركزة إلى شاي الأعشاب والفاكهة للرضع والأطفال الصغار. وقالت كلوكنر : "لا يحتاج الرضع والأطفال الصغار إلى مشروبات مُحلاة"، موضحة أنه لا ينبغي لذلك أن يصل السكر أو أي مكونات تحلية أخرى إلى الشاي أو المشروبات التي تقدم لهم على نحو خاص، مضيفة أنه لا ينبغي أن يعتاد الصغار على المشروبات المحلاة منذ البداية. وذكرت الوزيرة أنها تريد تطبيق هذا الحظر في أسرع وقت ممكن.