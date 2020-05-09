بمشاجرة عشائرية.. مقتل شخص واعتقال القاتل شمالي بغداد

اعلنت مديرية نجدة بغداد، السبت، عن القاء القبض على متهم بالقتل بمشاجرة عشائرية بمنطقة الحسينية شمالي العاصمة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اخبارا من قبل احد المواطنين بوجود مشاجرة عشائرية ضمن منطقة الحسينية"، مشية الى ان "دوريات شرطة (نجدة الزهور) تمكنت من القاء القبض على قاتل ضمن منطقة الحسينية".
واضافت، "تبين قيام المتهم المدعو (أ ع س) بقتل المدعو (م س ع) واصابه (ه س ع) بأطلاق النار عليهم ولاذ بالفرار".
وتابعت، "تم تفتيش المنطقة من قبل دوريات النجدة ومطاردته داخل الازقة والقبض علية
واضافت، "تبين قيام المتهم المدعو (أ ع س) بقتل المدعو (م س ع) واصابه (ه س ع) بأطلاق النار عليهم ولاذ بالفرار".
وتابعت، "تم تفتيش المنطقة من قبل دوريات النجدة ومطاردته داخل الازقة والقبض علية
تم تسليمه إلى مركز الشرطة لإكمال التحقيق".
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