بالفيديو.. إطلاق نار في مكة

تم القبض على شخص، قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنه مواطن سعودي، بعد أن أطلق النار على شخص آخر بواسطة بندقية وأصابه. ونشر رواد موقع تويتر مقطع فيديو يظهر كيف قام الجاني بإطلاق عدة أعيرة نارية على شخص آخر من سلاح رشاش وإصابته. بدورها إمارة منطقة مكة نشرت صورة من الفيديو المتداول بتعليق قالت فيه شرطة منطقة مكة "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لشخص يطلق أعيرة نارية على شخص آخر ما نتج عنه إصابته فقد تم القبض على الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة". Advertisements وأكدت أنه "تم نقل المصاب للمستشفى". الفيديو أثار ضجة في الأوساط السعودية وتم تداوله بشكل كبير على موقع "تويتر" تويتر.

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