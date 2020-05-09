الانواء الجوية تنشر تقريرا بشأن حالة الطقس: امطار وعواصف ترابية

أصدرت وزارة النقل العراقية /الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، تقريرا جويا حول تاثر البلاد لمنخفض جوي عميق قادم من البحر الأحمر.

وذكر التقرير الذي حصلت الخليج 365، على نسخة منه ان "البلاد ستتأثر اليوم السبت بمنخفض جوي عميق قادم من البحر الأحمر ترافقه كتلة هوائية دافئة ورطبة تسبب تساقط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة من البلاد وتكون رعدية أحيانا أما الرياح ستكون جنوبية شرقية نشطة السرعة من (30-40) كم / ساعة تؤدي إلى تصاعد الغبار في أماكن متعددة".

واضاف التقرير أن "هذه الرياح تتحول مساء السبت من الأقسام الغربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة لاسيما أنها تشتد في بعض الاماكن وخاصة في المنطقتين الوسطى والشمالية لتصل إلى أكثر من (50) كم /ساعة مسببة تصاعد الغبار وحدوث العواصف الترابية في بعض الاماكن مما يؤدي إلى تردي مدى الرؤية إلى أقل من (1000)م".

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وتابع التقرير أن "هذا المنخفض سيبدأ بالانحسار تدريجيا يوم السبت خلال الليل وابتداءاً من الأقسام الغربية بسبب تقدم مرتفع جوي من البحر المتوسط"، لافتا الى ان "حالة الغبار سوف تستمر ليوم غد الأحد في المنطقة الجنوبية وفي الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والشمالية ويزول تدريجيا خلال النهار".

وتابع ان "درجات الحرارة سوف ترتفع يوم السبت عدة درجات (4_7) درجة مئوية وتنخفض يوم الأحد أيضا عدة درجات (4-7) درجة مئوية لتعود إلى معدلاتها العامة".