حضّري شوربة الفطر لمائدة رمضانية ألذّ

أعدي على سفرتك وصفات شوربات رمضان المفضلة للعائلة، والتي تحتوي على المغذيات. للفطر فوائد متعددة، الى جانب طعمه اللذيذ. لذا نقدم اليم وصفة شورية الفطر لمائدة افطار لذيذة وصحية. المقادير:



- الفطر : كوب (مقطع شرائح)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : فصّان (مطحون ناعم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- طحين : ملعقة كبيرة

- مرق دجاج : كوب ونصف

- جوزة الطيب : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- كريمة الطبخ : نصف كوب

- الزبدة : ملعقة كبيرة - الفطر : كوب (مقطع شرائح)- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)- الثوم : فصّان (مطحون ناعم)- ملح : ملعقة صغيرة- فلفل أسود : ملعقة صغيرة- طحين : ملعقة كبيرة- مرق دجاج : كوب ونصف- جوزة الطيب : ملعقة صغيرة (مطحونة)- كريمة الطبخ : نصف كوب- الزبدة : ملعقة كبيرة طريقة التحضير:



يقلب البصل والثوم والفطر بالزبدة مع إضافة الملح والفلفل الأسود.

ثم يضاف الطحين وجوزة الطيب.

تصب مرقة الدجاج ويغطى ليستوي تماماً، ويضاف البقدونس والثوم المعمر وكريمة الطبخ وتهرس المكونات جميعاً.

تقدم الشوربة ساخنة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.