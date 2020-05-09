إعتبرت الممثلة نادين نسيب نجيم أن عام 2020 سنة نحس، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي في انستغرام. نشرت صورةً لها من أرشيف تصوير مسلسل "2020" عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام، وعلّقت: "سلفي اول ما بلشنا تصوير مسلسل ٢٠٢٠... قد ما هالرقم نحس حتى المسلسل نحستو معها. كان حاسسني قلبي من الأول انه هل اسم ما بطمن ما رتحتلو".



وأضافت "يخرب بيتك ملا سنة ولا ابشع . نفسيتي تعبانة". وأضافت "يخرب بيتك ملا سنة ولا ابشع . نفسيتي تعبانة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نفسية نادين نجيم 'تعبانة'... والسبب؟ (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.