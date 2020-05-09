الازمة النيابية: يجب اعادة فرض الحظر الشامل لمدة 14 يوما بما فيها العيد

طالب النائب مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي، السبت، باعادة فرض الحظر الشامل لمدة 14 يوما.

وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "يجب العودة الى حظر التجوال الكامل لمدة ١٤ يوما خلال العشر ايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك وايام عيد الفطر المبارك على ان يتم قبلها اكمال توزيع منحة الطواريء المالية على مستحقيها".

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واضاف ان "ذلك جاء بسبب عدم الالتزام بتعليمات الوقاية الصحية والحظر الصحي وزيادة نسب واعداد التلامس والاختلاط الشديد بين الناس".

يذكر ان العراق سجل خلال الـ24 ساعة الماضية ٦٠ إصابة ليرتفع مجموع الإصابات الى ٢٦٠٣ والوفيات الى ١٠٤، فيما كانت محموع حالات الشفاء ١٦٦١.