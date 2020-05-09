طالب النائب مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي، السبت، باعادة فرض الحظر الشامل لمدة 14 يوما.
وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "يجب العودة الى حظر التجوال الكامل لمدة ١٤ يوما خلال العشر ايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك وايام عيد الفطر المبارك على ان يتم قبلها اكمال توزيع منحة الطواريء المالية على مستحقيها".
واضاف ان "ذلك جاء بسبب عدم الالتزام بتعليمات الوقاية الصحية والحظر الصحي وزيادة نسب واعداد التلامس والاختلاط الشديد بين الناس".
يذكر ان العراق سجل خلال الـ24 ساعة الماضية ٦٠ إصابة ليرتفع مجموع الإصابات الى ٢٦٠٣ والوفيات الى ١٠٤، فيما كانت محموع حالات الشفاء ١٦٦١.
كانت هذه تفاصيل خبر الازمة النيابية: يجب اعادة فرض الحظر الشامل لمدة 14 يوما بما فيها العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.