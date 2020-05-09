لواء بالحشد الشعبي ينفد عملية استباقية في بادية النجف

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، السبت عن تنفيذ احد الويتها عملية استباقية في بادية النجف.
وقالت الهيئة في بيان تلقته الخليج 365، إن "قوة من الاستخبارات وفوج القوات الخاصة للواء الثاني في الحشد شرعت ليلة امس بعملية استباقية وممارسة أمنية مشتركة في عمق الصحراء والشريط الحدودي الفاصل بين محافظة النجف الاشرف ومحافظة المثنى".
واضافت ان "العملية تمت بالتنسيق مع شرطة النجف والشرطة الاتحادية، وحققت اهدافها"، لافتا الى ان ”الممارسة كانت تهدف الى تمشيط ومسح الصحراء والتأكد من هويات السكان من البدو الرحل ورعاة الاغنام بالإضافة للمزارعين وفق قاعدة البيانات".
واضافت ان "العملية تمت بالتنسيق مع شرطة النجف والشرطة الاتحادية، وحققت اهدافها"، لافتا الى ان ”الممارسة كانت تهدف الى تمشيط ومسح الصحراء والتأكد من هويات السكان من البدو الرحل ورعاة الاغنام بالإضافة للمزارعين وفق قاعدة البيانات".
والجدير بالذكر أن اللواء الثاني للحشد ينتشر في محور بادية النجف والخندق الأمني وابراج المراقبة التي تحيط بالمحافظة بعمق يصل الى اكثر من ٤٠كم وبامتداد يصل لأكثر من ١٠٠.
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