"المطبّع الكبير".. فيصل القاسم يسيء للسلطان قابوس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار مذيع "الجزيرة" القطرية فيصل القاسم عاصفة غضب عمانية، بعد إساءته لسلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد.

مذيع "الجزيرة" يثير غضب العمانيين لإساءته للسلطان قابوس



الغريب في الأمر أن المذيع نفسه الذي خرج يمتدح الجيش الإسرائيلي، ودعا الجيوش العربية للاقتداء به هو الذي خرج ليسيء سلطان عمان الراحل، بعد أن نشر تويتة على موقع تويتر، داعيا فيها الفلسطينيين إلى مهاجمة رمز عمان وصانع نهضتها.

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فيصل القاسم الذي يتقاضى أجره من حكام الدوحة، لم يكن ليقدم على هذه الخطوة دون الحصول على موافقة مسبقة من المسؤولين القطريين.

وهو الأمر الذي فطن إليه العمانيون الذين اعتبروا أن قطر هي المسؤول الأول عن الإساءة للسلطان الراحل، وعلى خلفية تصاعد الغضب العماني، تصدر هاشتاق #مذيع_الجزيرة_يسيء_لقابوس الترند الأعلى تغريدا في سلطنة عمان.