توكل كرمان وفيسبوك.. مسرح جديد لبث الكراهية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار اختيار شركة "فيسبوك" الناشطة اليمنية توكل كرمان ضمن مجلس مراقبة المحتوى الخاص بالموقع، انتقادات واستهجانا واسعا، خاصة أنها معروفة بانتمائها وولائها لتنظيم الإخوان المصنف في كثير من الدول بأنه تنظيم "إرهابي" يبث الكراهية والفتن.

توكل كرمان.. "داعية الخراب" عين الإخوان على فيسبوك



وأغضب قرار إدارة "فيسبوك" رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلقوا هاشتاقات ترفض قرار "فيسبوك" ومنها: "أرفض توكل كرمان في مجلس حكماء فيسبوك"، و"أرفض مجلس حكماء فيسبوك".

وأعرب المغردون عن رفضهم واستنكارهم الشديد لتولي تلك الإخوانية البارزة في اليمن تلك المهمة والتي بالتأكيد ستسخرها لتصفية الحسابات مع معارضيها كعادتها.

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عاصفة رفض لاختيار الإخوانية توكل كرمان بـ"حكماء فيسبوك"



فتوكل كرمان الناشطة اليمنية، المقيمة في تركيا، معروفة بالتحريض على الثورات والفوضى، وأعمال العنف وإراقة الدماء في الدول العربية، وبخاصة الإمارات ومصر، ولا تعارض الاعتداءات الوحشية التي تنفذها المليشيات الحوثية ضد الأهداف المدنية سواء في اليمن أو السعودية.

وكانت كرمان أكبر المستفيدين من احتجاجات 11 فبراير 2011، حيث استطاعت من خلال دماء الشباب اليمني الوصول إلى جائزة نوبل للسلام، والتي فازت بها بالمناصفة في العام ذاته.

وبواسطة الأموال القطرية التي تلقتها لدعم ساحات الاعتصام، تمكنت كرمان من تكوين إمبراطورية خاصة بها في الخارج، تاركة أحلام الشباب اليمنيين تتبخر بحرب وفوضى ما زالت متصاعدة.