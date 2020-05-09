الصحة الإسرائيلية: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ترفع إجمالي الإصابات إلى 16444 المزيد

سجلت إسرائيل، السبت، 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 16444 حالة.



وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إن إجمالي الوفيات ما زال 245 حالة.

وأضافت أن 81 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، وأن 51 في حالة متوسطة، في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

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وحسب الوزارة، فإن 65 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، مشيرة إلى أن 11313 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 4886 حالة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي فرضتها في شهر مارس/آذار الماضي.