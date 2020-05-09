الجيش الليبي يقصف مستودعات ذخيرة للمليشيات في طرابلس المزيد

أعلن الجيش الوطني الليبي، السبت، قصف مستودعات ذخيرة للمليشيات التابعة لحكومة فايز السراج بقاعدة معيتيقة في العاصمة طرابلس.

وقال عقيلة الصابر المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا التابعة للجيش، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، السبت، إن الضربات شملت الشق العسكري من القاعدة ودمرت مخزن ذخيرة وغرفة عمليات للطيران المسير التركي.

وأوضح الصابر أن الضربات كانت دقيقة على تجمع للمرتزقة السوريين كانوا في حالة استنفار للتحرك لخطوط المواجهة.

وأشار إلى أن تركيا زودت مؤخرا ميليشيات السراج بأسلحة نوعية بكميات كبيرة وأودعت بمستودع داخل قاعدة معيتيقة العسكرية.

يأتي ذلك في إطار عملية "طيور الأبابيل" التي أطلقها الجيش الليبي ضد العدوان التركي والموالين له.

Advertisements

والأربعاء الماضي، كان قد سُمع دوي انفجار ضخم في الساعات الأولى من الصباح في العاصمة الليبية، أفاد شهود عيان بأنها ناجمة عن انفجار مخزن للذخيرة.

وأعلن الجيش الليبي، الخميس الماضي، تدمير شحنة أسلحة تركية في مدينة مصراتة، مطلقا بذلك عملية "طيور الأبابيل" ضد العدوان التركي والموالين له.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان، إن سلاح الجو الليبي شن غارات جوية على الكلية الجوية في مصراتة.

وتواصل تركيا دعم حكومة السراج بالأسلحة والمرتزقة، وكثفت دعمها العسكري في الفترة الأخيرة لشن هجوم على المناطق التي يسيطر عليها الجيش الليبي.

وتعرضت عدة مدن ليبية خلال اليومين الماضيين إلى قصف مكثف بالطيران التركي المسير ما أسقط عددا من الضحايا المدنيين من بينهم طاقم طبي قصفه الطيران التركي أمس في بوابة مدينة الرجبان غرب طرابلس.



كما تتعرض ترهونة لحصار من المليشيات فاقم من الوضع الصحي في المدينة، كما شهدت مناطق الشويرف ونسمة وبن وليد قصفا لسيارات إسعاف ومواد غذائية ما أسقط عدداً من الضحايا المدنيين علاوة على العقاب الجماعي لسكان هذه المدن بقطع الإمدادات عنهم.