- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 6 عسكريين جنوبي باكستان قرب الحدود الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الجيش الباكستاني إن 6 من عناصره، بينهم ضابط برتبة رائد، قتلوا جراء انفجار قنبلة في جنوب غربي البلاد بالقرب من الحدود الإيرانية.
وجاء الهجوم في وقت متأخر، الجمعة، حينما استهدف إرهابيون مركبة تابعة لحرس الحدود الباكستاني بجهاز تحكم عن بُعد، وذلك على بُعد 14 كيلومترا من الحدود الإيرانية في محافظة بلوشستان.
ووقع في منطقة "مكران" بينما كانت القوات الباكستانية تقوم بتفتيش طرق من المحتمل استخدامها من قبل إرهابيين في منطقة الحدود الجبلية.
وتعد محافظة بلوشستان المحاذية لأفغانستان وإيران أكبر محافظات باكستان، لكنها من أكثر المحافظات اضطرابا.
يذكر أن باكستان اتهمت قبل عام تقريبا جماعة إرهابية تتخذ من مناطق إيرانية معسكرات لتدريب عناصرها، بالوقوف خلف هجوم وقع في إقليم بلوشستان وراح ضحيته 14 شخصا.
وقدمت إسلام آباد احتجاجاً شديد اللهجة إلى إيران بسبب عدم اتخاذ أي إجراء ضد الجماعة المسؤولة عن الهجوم الذي وقع في مدينة أورمارا الساحلية بإقليم بلوشستان.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 عسكريين جنوبي باكستان قرب الحدود الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.