مقتل 6 عسكريين جنوبي باكستان قرب الحدود الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الجيش الباكستاني إن 6 من عناصره، بينهم ضابط برتبة رائد، قتلوا جراء انفجار قنبلة في جنوب غربي البلاد بالقرب من الحدود الإيرانية.



وجاء الهجوم في وقت متأخر، الجمعة، حينما استهدف إرهابيون مركبة تابعة لحرس الحدود الباكستاني بجهاز تحكم عن بُعد، وذلك على بُعد 14 كيلومترا من الحدود الإيرانية في محافظة بلوشستان.

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ووقع في منطقة "مكران" بينما كانت القوات الباكستانية تقوم بتفتيش طرق من المحتمل استخدامها من قبل إرهابيين في منطقة الحدود الجبلية.

وتعد محافظة بلوشستان المحاذية لأفغانستان وإيران أكبر محافظات باكستان، لكنها من أكثر المحافظات اضطرابا.

يذكر أن باكستان اتهمت قبل عام تقريبا جماعة إرهابية تتخذ من مناطق إيرانية معسكرات لتدريب عناصرها، بالوقوف خلف هجوم وقع في إقليم بلوشستان وراح ضحيته 14 شخصا.

وقدمت إسلام آباد احتجاجاً شديد اللهجة إلى إيران بسبب عدم اتخاذ أي إجراء ضد الجماعة المسؤولة عن الهجوم الذي وقع في مدينة أورمارا الساحلية بإقليم بلوشستان.