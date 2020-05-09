"الشامسي" يُجيب : كيف تعاملت الإمارات مع المصابين بفيروس كورونا في بلادها؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حميد راشد الشامسي،كيف تعاملت الإمارات مع المصابين بفيروس كورونا في بلادها.



وقال الشامسي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تعمل دولة الامارات بكل ما لديها من خبرات وإمكانيات لتوفير مناخ الاستشفاء الأفضل والرعاية الطبية المتكاملة، التي تكفل الحد من أية أثار جانبية محتملة لدى مرضى كورونا، إلى جانب تسريع عملية الشفاء، وإعادة المصابين الى حياتهم الطبيعية، وقد حرصت الدولة على انشاء غرف عزل متقدمة ومزودة بكل إجراءات السلامة الطبية.

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