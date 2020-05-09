تزامنا مع بدء استقبال الأبحاث.. تعليمات هامة من وزير التربية.. وننشر جدول التسليم في المدارس.. وشرح تفصيلي لطرق التقديم ورقيا وإلكترونيا

كتب: ضياء السقا

بدأت وزارة التربية والتعليم، في استقبال المشروعات البحثية لطلاب النقل من الصف الثالث الإبتدائي وحتى الثالث الإعدادي، إلكترونيا وورقيا اعتبارا من اليوم السبت، وحتى 16 مايو.

من جانبه، وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تعليمات ونصائح هامة للطلاب، تزامنا مع بدء تسليم الأبحاث.

وقال شوقي، في رسالة صوتية، إن تسليم الأبحاث ورقيا فى المدارس يقتضى الالتزام بالجدول المحدد لكل صف دراسي، وسوف يتم رفض أبحاث طلاب الصفوف الأخرى إذا ذهبوا للمدارس فى يوم غير المخصص لهم، ولا داع للضغط على المدارس بتجمعات.

وأضاف الوزير، أن التسليم الإلكترونى يكون فى أي يوم، على أن يتفادى الطالب أوقات الضغط والتدافع على المنصة فى الساعات الأولى لإتاحتها للجمهور، وهناك 8 ملايين تلميذ سجلوا على منصة إدمودو.

وأوضح الوزير، أن هناك الكثير من الناس الذين اجتهدوا فى المدارس والإدارات بقرارات لم تذكرها الوزارة، مطالبا موظفى التربية والتعليم فى المديريات بالالتزام، ومن يخالف ذلك سوف يتعرض للمسائلة والعقاب، قائلا: هذا كلام وأضح، لافتا إلى أن الحل الأسهل والأضمن والأوفر هو رفع المشروع البحثى على المنصة فى أى يوم من أيام الأسبوع.

وقال الوزير: "لا يتم تسليم "سى دي" للمدرسة إذا قرر الطالب تقديم البحث ورقيا، وإذا رفعه على المنصة لا يقوم بتسليم نسخة أخرى إلى المدرسة، وهكذا، ومتاح للطالب كتابة البحث بأى قلم، وأى لون، أحمر، أسود، أزرق، وأى أحد يطلب شيئا غير الذى قلته أنا كوزير للتعليم لا أحد يستمع إليه".

وأكد الوزير: "أى طفل بذل مجهود سوف نقبل بحثه أيا كان شكله وطريقته، ومن يقدمه ورقيا لا يقدم معه فلاشة أو غير ذلك، الموضوع سهل وبسيط، المهم أولادنا قاموا بالجهد، وهذا أساس القضية، ومن يحاول البلبلة والشائعات لا تستمعوا إليه".

أرقام هاتفية للإبلاغ عن مخالفات تسليم مشاريع الأبحاث

وفي سياق متصل، أعلن وزير التربية، أرقاما للدعم الفني والإبلاغ عن المخالفات، أثناء تسليم الطلاب وأولياء أمورهم للمشروعات البحثية.

01029686337

01113326412

01122002816

01025224111

01016469475

01028252398

01092553215

01227086089

01226014787

[email protected]

وشدد الوزير على أنه يمكن الاتصال التليفوني أو استخدام نفس الأرقام علي واتساب.

شرح تفصيلي لطرق التسليم

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت طرق التسليم الالكتروني والورقي للأبحاث.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.

Advertisements

وأشارت التربية والتعليم، إلى أن تسليم المشروع ورقياً ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقياً.

*وفيما يلي خطوات التسليم الورقي*:

١- بعد تجهيز المشروع ورقياً، ضعه في ظرف مغلق.

٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف.

٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف.

٤- قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠

*خطوات التسليم الإلكتروني*:

١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF

٢- قم بتسمية ملف الPDF كالآتي:

إكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)

وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.

٣- ادخل على حسابك على منصة ادمودو.

٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"

٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.

٦- قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الاكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).

٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".