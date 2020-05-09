نجم شدد على أهمية تفعيل الرقابة البرلمانية لفضح الفساد

دعا رئيس ​لجنة الاشغال العامة​ والنقل و​الطاقة​ و​المياه​ النائب ​نزيه نجم​ في اطار تفعيل دور الرقابة، الى جلستين هامتين الاسبوع المقبل: الاولى ​الساعة​ الثالثة من بعد ظهر الاثنين لعرض ملفات بواخر الفيول غير المطابقة للمواصفات، والثانية العاشرة صباح الجمعة لعرض ملف الاملاك البحرية ولوحات المركبات العمومية الموضوعة في التداول، وذلك بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين بهذه الملفات. وشدد نجم على اهمية تفعيل الرقابة البرلمانية لفضح ​الفساد​ ولجم الهدر.

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