جمعية نماء تواصل توزيع 340 حصة غذاء يومية في بيروت وضواحيها

واصلت جميعة "نماء" بمطبخ "نماء الخير" في ​شهر رمضان​ المبارك، حيث يعمل فريق عملها المتطوع يوميا على تجهيز واعداد حوالي 340 حصة غذاء وتوزيعها على المحتاجين والفقراء في ​بيروت​ وضواحيها. ويتخذ فريق العمل كافة إجراءات ​الوقاية​ من ​فيروس كورونا​ خلال عملية الطبخ وتوضيب وتسليم المساعدات.

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