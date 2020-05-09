أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 6 أيار 2020، ادّعت مالكة فندق لدى فصيلة البترون في وحدة الدرك الإقليمي، ضدّ المدعو: "ي. خ."، (مواليد عام 1965، لبناني) المقيم في الفندق العائد لها، الّذي أوهمها بأنّه نقيب لدى الجيش الفرنسي في القوات الدولية العاملة في لبنان، وسوف يدفع لها مبلغ 4000 دولار أميركي لقاء إقامته لمدّة 40 يومًا، كما واستحصل منها على مبالغ ماليّة بطريقة احتياليّة".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الأثر، تمكّنت الفصيلة المذكورة من توقيفه وتسليمه إلى مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية"، مشيرةً أنّ "بالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه، وتبيّن أنّه كان موقوفًا بجرم القتل، وقد خرج من السجن في مطلع العام الحالي، كما يُشتبه بقيامه بعمليّات احتياليّة عدّة طالت عددًا من المواطنين".
ولفتت إلى أنّ "لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الّذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا عليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في سرايا طرابلس، أو الاتصال على الرقم 443889/06، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عممت صورة شخص قام بعمليات احتيالية طالت عددا من المواطنين منتحلا شخصيات عدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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