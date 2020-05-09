النشرة: عودة الهدوء إلى مخيم الرشيدية بعد تسليم أحد المشاركين بإشكال الأمس لمخابرات الجيش

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بـ"عودة الهدوء إلى ​مخيم الرشيدية​ بعد تسليم "ش. ظ"، وهو أحد المشاركين الإشكال الّذي وقع أمس، إلى ​مخابرات الجيش اللبناني​ من قِبل قائد منطقة صور في الأمن الوطني العميد توفيق عبد الله".

وكان قد لفت المراسل أمس، إلى "سقوط قتيل و3 جرحى في اشتباك داخل مخيم الرشيدية في ​جنوب لبنان​ بين عائلتين". وكشفت مصادر فلسطينية أنّ "الإشكال خلفيّته فرديّة وتطوّر إلى تبادل ل​إطلاق النار​ واستخدام القنابل".

بعدها، ذكرت معلومات صحافيّة أنّ "​القوى الفلسطينية​ في "​منظمة التحرير الفلسطينية​" في مخيم الرشيدية سلّمت المتّهم بقتل "ع. ق"، ويُدعى "م. ش. ض"، إلى مخابرات الجيش عند مدخل الرشيدية حيث بوشرت التحقيقات معه".