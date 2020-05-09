النشرة: عودة الهدوء إلى مخيم الرشيدية بعد تسليم أحد المشاركين بإشكال الأمس لمخابرات الجيش

أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا بـ"عودة الهدوء إلى مخيم الرشيدية بعد تسليم "ش. ظ"، وهو أحد المشاركين الإشكال الّذي وقع أمس، إلى مخابرات الجيش اللبناني من قِبل قائد منطقة صور في الأمن الوطني العميد توفيق عبد الله".
وكان قد لفت المراسل أمس، إلى "سقوط قتيل و3 جرحى في اشتباك داخل مخيم الرشيدية في جنوب لبنان بين عائلتين". وكشفت مصادر فلسطينية أنّ "الإشكال خلفيّته فرديّة وتطوّر إلى تبادل لإطلاق النار واستخدام القنابل".
بعدها، ذكرت معلومات صحافيّة أنّ "القوى الفلسطينية في "منظمة التحرير الفلسطينية" في مخيم الرشيدية سلّمت المتّهم بقتل "ع. ق"، ويُدعى "م. ش. ض"، إلى مخابرات الجيش عند مدخل الرشيدية حيث بوشرت التحقيقات معه".
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