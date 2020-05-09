اشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "منذ أكثر من سنة كشفنا في عدة مؤتمرات صحافية فضائح ​الأملاك البحرية​ و​مصرف لبنان​ وبعزقة مال الناس بالخليوي و​الريجي​ و​الميدل إيست​ و​الفيول​، والسمسرات بمشاريع مجلس الإعمار و​الصرف الصحي​ وغيره"، ولفت الى انه "اليوم مع ​حكومة حسان دياب​ إستفاق ​القضاء​، فهل سنرى وزراء وقضاة وضباطاً في السجون أم تنفيسة كالعادة؟". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيد: هل سنرى وزراء وقضاة وضباطاً في السجون أم تنفيسة كالعادة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.