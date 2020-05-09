الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية أمس والخميس

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 7 أيار 2020 الساعة 12:55 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:50 من فوق البلدة المذكورة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "بتاريخ 8 أيار 2020 الساعة 6:35، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​علما الشعب​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 10:55 من فوق ​بلدة رميش​".