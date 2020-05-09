الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية أمس والخميس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 7 أيار 2020 الساعة 12:55 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:50 من فوق البلدة المذكورة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "بتاريخ 8 أيار 2020 الساعة 6:35، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 10:55 من فوق بلدة رميش".
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