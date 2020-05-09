رحمة: نحن بحاجة الى الجدية التي تم التعامل بها لمعالجة كورونا لمعالجة وضعنا الاقتصادي

اشار النائب السابق ​اميل رحمة​ الى اننا بحاجة الى الجدية التي تم التعامل بها لمعالجة ​فيروس كورونا​ لمعالجة وضعنا الاقتصادي، ولفت الى اننا اليوم نعاني من كثرة الخبراء في المجال الاقتصادي. واوضح ان مشكلتنا اليوم ليست مع رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​ فقط بل مع المنظومة كلها.

واوضح رحمة في حديث اذاعي، بأنه ثبت بان رئيس الحكومة ​حسان دياب​ ليس طائفيا ولا يستعمل الشارع وهو نظيف الكف، لذلك من المفيد جدا عدم مهاجمته لاننا نهاجم انفسنا اذا هاجمناه. ولفت الى ان هناك كيدية في لبنان لم تسقط حتى مع كورونا.