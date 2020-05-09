شريم: هناك إشارات ايجابية ولكن لا يمكن القول بعد إن صندوق النقد وافق على مساعدة لبنان

اشارت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​ الى ان الخطة الاقتصادية شاملة لكل المعانات التي يمر بها ​لبنان​ وهي تقارب كل الملفات المطروحة، وهذه خطوة مهمة للذهاب باتجاه التفاوض مع ​صندوق النقد​ الدولي. ولفتت الى ان ​الحكومة​ تقوم بخطوات متقدمة وما نشهده من ​توقيفات​ ومن محاربة للفساد تدلّ على الجدية في معالجة ​الأزمة​، ونحن متأكدون من اننا سنصل الى نتيجة ايجابية.

واوضحت في حديث اذاعي، الى ان لبنان لا يستطيع ان يقترض المزيد من الاموال لزيادة ​الدين العام​، انما الاستعانة بصندوق النقد لا مفرّ منه والمهم ان هذه الاموال معروف اين ستصرف. وذكرت انه لا يمكن القول بعد إن صندوق النقد وافق على مساعدة لبنان، ولكن يمكن القول إن هناك إشارات ايجابية.

وفي موضوع النازحين، اعتبرت انه على المجتمع الدولي القيام بواجباته، وهنالك خطة تقوم الحكومة بدراستها في هذا الاطار. فما تحمله لبنان سابقا لا يستطيع ان يتحمله اليوم خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية الصعبة.

وتابعت قائلة " للمرة المليون اطالب القضاء القيام بكل ما يلزم للبت في الملفات المقدمة اليه في وزارة المهجرين وفي غيرها من الوزارات، وهنالك قضاة يقومون بكل ما يلزم اما البعض الآخر نناشدهم التحرك، فلا يمكن الاتكال على قاضٍ او اثنين".