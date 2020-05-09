رئيس بلدية رحبة: لإخطار البلديات بلوائح العائدين من بلاد الاغتراب

ناشد رئيس ​بلدية رحبة​ ​فادي بربر​ المعنيين في وزارتي ​الصحة​ والداخلية، إخطار ​البلديات​ بلوائح العائدين من بلاد ​الاغتراب​ لكي تتمكن السلطات المحلية من القيام بواجباتها في الإشراف على الحجر الصحي لهؤلاء ومتابعتهم الميدانية، خصوصاً وأنّ الرحلات الأخيرة أظهرت أعداداً كبيرة من ​الإصابات​ بينهم.

ولفت في تصريح له، إلى أنّه في الأيام الماضية اكتشفت ​البلدية​ بالصدفة وجود إصابات بين العائدين، حيث لم يتم ابلاغها من جانب السلطات المركزية، على نحو كان من الممكن أن يسبب تفلتاً صحياً في البلدة لولا حرص هؤلاء العائدين وابلاغهم بأنفسهم البلدية بوضعهم الصحي لكي تتمكن من القيام بواجباتها تجاههم.

وحذر من تسلل الفوضى الى الاجراءات الرسمية التي كانت تسير على خير ما يرام بمساعدة السلطات المحلية، ومنها بلدية رحبة التي سارعت منذ الأيام الأولى لانتشار الوباء لفرض اجراءات وقائية شديدة ساعدت أهلنا على حماية أنفسهم من الاصابة. ودعا وزارتي الصحة والداخلية التدخل سريعاً لتنظيم آليات وصول المغتربين الى بلداتهم وقراهم، من خلال ابلاغ البلديات بلوائح الأسماء على نحو دوري منعاً لأي انتكاسة قد تصيب أهلنا.

