اللواء إبراهيم أبلغ الأحمد ودبور بتسهيلات لمن يرغب من الفلسطينيين بالعودة إلى لبنان

جمع ​اتصال​ هاتفي المدير العام للأمن العام ال​لبنان​ي ​اللواء عباس إبراهيم​ وعضو اللجنتين التنفيذية لـ"منظمة التحرير ال​فلسطين​ية" والمركزية لحركة "فتح" والمشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان ​عزام الأحمد​ وسفير دولة فلسطين لدى ​الجمهورية​ اللبنانية ​أشرف دبور​، استعرضت خلاله الأوضاع في لبنان والمنطقة وأوضاع ​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان وخاصة من هم خارج لبنان. ونوقشت القضايا التي تعترض عودتهم الى لبنان.

وأبلغ اللواء إبراهيم الجانب الفلسطيني، أنه سيعمل على تسهيل عودة من يرغب من الأخوة الفلسطينيين إلى لبنان، وفق آلية خاصة وضمن خطة ​الحكومة​ التي أعطت الأولوية ل​عودة اللبنانيين​.

وثمن الأحمد ودبور دور اللواء إبراهيم مواقفه الثابتة مع القضية الفلسطينية.والشعب الفلسطيني.