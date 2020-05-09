القصة الكاملة لتعذيب قطة بشكل وحشي حتى الموت.. ومشاهير مصر يعلقون

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty a young cat is trying to pass under a guitar. sad and scared expression

تفاعل عدد من المشاهير في مصر مع فيديو تم تداوله بشكل واسع على منصات السيوشيال ميديا حول العالم، لتعذيب قطة على يد عدد من الفتيات.

ففي الفيديو، تظهر فتاتين يقمن بتعذيب قطة صغيرة بعد ربطها بخيط والوقف عليها، الأمر الذي أدى إلى وفاتها.

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واحتل هاشتاج القطة الأكثر تداولاً عبر موقع تويتر، ومن خلال البحث أكد المغردون أن الفيديو مكانه ماليزيا، وأن الشرطة الماليزية تلقت شكوى ضد الفتيات ومطالبات بالقبض عليهم، وعلى الفور انتشرت صورة للقطة تحولت للأكثر استخداماً عبر موقغ "فيس بوك"، حيث أعرب المستخدمين عن حزنهم الشديد من وفاتها.

وتفاعل عدد من المشاهير في مصر مع الفيديو، حيث علق الفنان محمد هنيدي، على الفيديو، عبر حسابه على تويتر، وقال: «اتربينا من وأحنا صغيرين على حديث وقصة دخول امرأة النار في قطة بسبب أنها حبستها …بس في ناس ولا اتربت ولا تعرف ربنا إنها تعمل في كائن برئ كده».

بينما علق اللاعب حسام غالي، على الفيديو وقال: «بسم الله الرحمن الرحيم “وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ صدق الله العظيم».