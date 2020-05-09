شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. 12.2 مليار جنيه لإنشاء 39 ألف فصل لخفض تكدس التلاميذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18/2019 – 21/2022) عن مُستهدفات قطاع التعليم فى الخطة، والتى جاء ضمن مُستهدفاتها الرئيسية خفض الكثافة داخل الفصول، ما يتطلب زيادة عدد الفصول والمدارس وتطويرها لاستيعاب أعداد أكبر من طلاب المراحل المُختلفة.

وفى هذا الإطار أعدت الهيئة العامة للأبنية التعليمية خطة للعام المالى 2020/2021، تستهدف تنفيذ 2555 مشروع بإجمالى 39 ألف و64 فصل بالمراحل المُختلفة بتكلفة إجمالية تبلغ 12.2 مليار جنيه، ونستعرض فيما يلى تفاصيل عدد الفصول وتكلفة إنشائها فى كل مرحلة:

الخطة تستهدف تنفيذ 2555 مشروع لإنشاء 39 ألف و64 فصل فى مُختلف المراحل التعليمية

فى مرحلة حضانة مُستهدف إنشاء 5815 فصل بتكلفة 1.68 مليار جنيه

فى المرحلة الابتدائية مُستهدف إنشاء 17 ألف و261 فصل بتكلفة 5.01 مليار جنيه

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فى المرحلة الإعدادية مُستهدف إنشاء 8462 فصل بتكلفة 2.45 مليار جنيه

فى الثانوى العام مُستهدف إنشاء 4217 فصل بتكلفة 1.24 مليار جنيه

فى التعليم الفنى مُستهدف إنشاء 3016 فصل بتكلفة 950 مليون جنيه

فى التربية الخاصة مُستهدف إنشاء 270 فصل بتكلفة 94 مليون جنيه

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